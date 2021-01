Domenica In | Kabir Bedi parla di vaccini e ' alimenti che ci immunizzano' | scoppia la polemica

angelopirrello : Ci mancava solo più Sandokan! Poi proprio la cannella, non la sopporto #covid - patriziadegioia : RT @Michele_Anzaldi: Sulla prima rete Rai il parere sul vaccino anti covid viene chiesto all'attore Kabir Bedi (indimenticabile 'Sandokan')… - Lucia41194788 : RT @Michele_Anzaldi: Sulla prima rete Rai il parere sul vaccino anti covid viene chiesto all'attore Kabir Bedi (indimenticabile 'Sandokan')… - danieledv79 : RT @Michele_Anzaldi: Sulla prima rete Rai il parere sul vaccino anti covid viene chiesto all'attore Kabir Bedi (indimenticabile 'Sandokan')… - 57Davide : RT @Michele_Anzaldi: Sulla prima rete Rai il parere sul vaccino anti covid viene chiesto all'attore Kabir Bedi (indimenticabile 'Sandokan')… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Kabir

L'attore dice che farà il vaccino ma solo dopo aver visto 'i risultati' e che cannella e zenzero 'ci danno l'immunità'. In studio gli ricordano che è importante fidarsi della scienza e dei medici ...Si rinnova in questache va a chiudere il primo mese del nuovo anno anche la parentesi ... pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico, il giornalista Roberto Poletti ,Bedi " ...Coronavirus, lo strano caso dell'India raccontato direttamente da Kabir Bedi. Il popolare attore, collegato da Mumbai con lo studio di Domenica In, ha commentato gli ottimi numeri ...Kabir Bedi , attore indiano noto al grande pubblico italiano per aver interpretato Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo, ...