Domenica In, Kabir Bedi: "Ci sono alimenti che ci immunizzano come la cannella". Ma il professor Richeldi risponde a tono (Di domenica 31 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi 31 gennaio c'è anche Kabir Bedi. L'attore, noto per il suo Sandokan ma anche per molti altri film e serie tv, si è collegato dall'India. E con Mara ha parlato anche del vaccino anti-covid. L'attore 75enne ha spiegato: "Prenderò il vaccino dopo 3-4 mesi ma Darwin disse che la razza che sopravvive non è la più forte né la più intelligente, è la razza che si adatta. Noi come razza umana ci adatteremo a questo virus e sopravviveremo. Scopriremo che la medicina sono anche certi alimenti che ci daranno l'immunità come la cannella, lo zenzero, l'aglio". Il professor Richeldi, Malattie dell'Apparato Respiratorio presso la Fondazione Policlinico Universitario A.

