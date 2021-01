Domenica In e Da Noi a Ruota Libera il 31 gennaio ospiti Ornella Vanoni, Caterina Balivo (Di domenica 31 gennaio 2021) Domenica In e Da Noi A Ruota Libera ospiti e anticipazioni di Domenica 31 gennaio su Rai 1 Nuovo appuntamento con i talk della Domenica pomeriggio Domenica 31 gennaio su Rai 1 con Domenica In e Da Noi a Ruota Libera entrambi in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con le rispettive padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini. Tanti ospiti tra approfondimenti, notizie, curiosità e risate per un pomeriggio in compagnia della tv. Tra gli ospiti della giornata su Rai 1 Antonella Clerici, Ornella Vanoni e Caterina Balivo da Mara Venier. Gli ospiti di ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 31 gennaio 2021)In e Da Noi Ae anticipazioni di31su Rai 1 Nuovo appuntamento con i talk dellapomeriggio31su Rai 1 conIn e Da Noi aentrambi in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con le rispettive padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini. Tantitra approfondimenti, notizie, curiosità e risate per un pomeriggio in compagnia della tv. Tra glidella giornata su Rai 1 Antonella Clerici,da Mara Venier. Glidi ...

