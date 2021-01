Domenica In, Caterina Balivo e l’addio a Vieni da Me: “Ecco perché ho lasciato” (Di domenica 31 gennaio 2021) Caterina Balivo a ‘Domenica In’: “Ecco perché ho lasciato ‘Vieni da me’…” . Caterina Balivo in studio con Mara Venier spiega quanto l’emergenza covid abbia influito nella sua scelta: “Succede che a un certo punto la vita ti ferma e arriva questa pandemia. Arriva una pandemia e a casa hai una persona sensibile ed è la persona con cui hai deciso di condividere un percorso. A quel punto dici: ‘È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in televisione’. Dal 2003 ad oggi mi sono sempre impegnata tantissimo e il mio marito era sempre accanto a me, e anche lui ha fatto dei passi indietro per permettermi di lavorare”. «Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persone che mi è accanto»: è stata una Caterina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021)a ‘In’: “hoda me’…” .in studio con Mara Venier spiega quanto l’emergenza covid abbia influito nella sua scelta: “Succede che a un certo punto la vita ti ferma e arriva questa pandemia. Arriva una pandemia e a casa hai una persona sensibile ed è la persona con cui hai deciso di condividere un percorso. A quel punto dici: ‘È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in televisione’. Dal 2003 ad oggi mi sono sempre impegnata tantissimo e il mio marito era sempre accanto a me, e anche lui ha fatto dei passi indietro per permettermi di lavorare”. «Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persone che mi è accanto»: è stata una...

