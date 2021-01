Domenica In, anticipazioni: chi è l’ospite a sorpresa? (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna un nuovo appuntamento con Domenica In, (forse) l’ultima condotta da Mara Venier: ecco che arriva la sua rivale. Fonte foto: (Facebook – @Domenicainrai)Una puntata con i fiocchi quella prevista oggi di Domenica In, il talk di Mara Venier non smette di sorprendere il pubblico a casa. Ma scopriamo tutto sull’appuntamento di oggi: chi sono gli ospiti e soprattutto chi è la rivale di Mara Venier? Domenica In, Mara Venier invita la rivale? Torna un nuovo appuntamento con Domenica In, sono numerosi gli ospiti di Mara Venier oggi a cominciare da quella che è stata definita la sua ‘rivale’, Caterina Balivo che potrebbe prendere proprio il posto della conduttrice il prossimo L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna un nuovo appuntamento conIn, (forse) l’ultima condotta da Mara Venier: ecco che arriva la sua rivale. Fonte foto: (Facebook – @inrai)Una puntata con i fiocchi quella prevista oggi diIn, il talk di Mara Venier non smette di sorprendere il pubblico a casa. Ma scopriamo tutto sull’appuntamento di oggi: chi sono gli ospiti e soprattutto chi è la rivale di Mara Venier?In, Mara Venier invita la rivale? Torna un nuovo appuntamento conIn, sono numerosi gli ospiti di Mara Venier oggi a cominciare da quella che è stata definita la sua ‘rivale’, Caterina Balivo che potrebbe prendere proprio il posto della conduttrice il prossimo L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

TvCircle1 : È tempo di anticipazioni: 31/01 – gli ospiti della #Domenica Televisiva! - zazoomblog : Mina Settembre stasera in tv: orario canale cast trama anticipazioni episodi di domenica 31 gennaio - #Settembre… - zazoomblog : Anticipazioni Che tempo che fa gli ospiti di questa sera domenica 31 gennaio 2021 - #Anticipazioni #tempo #ospiti… - CorriereCitta : Mina Settembre, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, episodi di domenica 31 gennaio… - RitaC70 : Domenica In, ospiti e anticipazioni di domenica 31 gennaio 2021 -