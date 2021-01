Domani nuovi colori: come cambiano le regole. Al via le prenotazioni del vaccino per over 80 (Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi tutta l’Italia lunedì mattina si sveglierà in giallo, con un allentamento dei divieti che alleggerirà il clima pesante respirato nelle ultime settimane a causa di un indice Rt elevato che finalmente si è abbassato. Complice anche una nuova interpretazione del Dpcm che ha eliminato la terza settimana di ‘osservazione’ per passare nella fascia di minor rigore, interpretazione sollecitata dai governatori pressati dalle categorie ‘vittime’ della stretta.Meno consolatoria la situazione della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano che diventeranno arancioni, mentre Puglia, Sardegna e Umbria lo resteranno. E nonostante la Campania sarà gialla, Torre Annunziata si dichiara arancione.cambiano i colori e anche le regole - Nelle regioni ‘gialle’ sarà consentito muoversi liberamente tra i comuni ma ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi tutta l’Italia lunedì mattina si sveglierà in giallo, con un allentamento dei divieti che alleggerirà il clima pesante respirato nelle ultime settimane a causa di un indice Rt elevato che finalmente si è abbassato. Complice anche una nuova interpretazione del Dpcm che ha eliminato la terza settimana di ‘osservazione’ per passare nella fascia di minor rigore, interpretazione sollecitata dai gnatori pressati dalle categorie ‘vittime’ della stretta.Meno consolatoria la situazione della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano che diventeranno arancioni, mentre Puglia, Sardegna e Umbria lo resteranno. E nonostante la Campania sarà gialla, Torre Annunziata si dichiara arancione.e anche le- Nelle regioni ‘gialle’ sarà consentito musi liberamente tra i comuni ma ...

