Diretta Atalanta-Lazio 0-1 live: Milinkovic vicino al raddoppio su calcio di punizione (Di domenica 31 gennaio 2021) 23'pt Primo giallo della partita. È per Patric, diffidato. 21'pt Proteste della Lazio per l'atterramento di Lazzari in area. Ma anche l'esterno dice che non... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 gennaio 2021) 23'pt Primo giallo della partita. È per Patric, diffidato. 21'pt Proteste dellaper l'atterramento di Lazzari in area. Ma anche l'esterno dice che non...

abodo1644 : Atalanta vs Lazio - Serie A TRASMISSIONE IN DIRETTA ? collegamento : ?? - LALAZIOMIA : 20° #SERIEA I SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-LAZIO - Mediagol : #Atalanta-#Lazio, LIVE #SerieA 31/01/2021: segui la diretta - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Atalanta-Lazio 0-0 in diretta su - raspa90 : RT @repubblica: Diretta Atalanta-Lazio 0-0 -