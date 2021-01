Diletta Leotta e Can Yaman stanno assieme? Per Oggi, si tratta di affari: un futuro da attrice per la giornalista? (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle scorse settimane si era fatta sempre più intensa la voce di una possibile focosa relazione tra la giornalista Diletta Leotta e l’attore di origine turca Can Yaman, i due infatti secondo fonti certe si sarebbero incontrati più volte in hotel a Roma ed anche a Milano lasciando i fan di stucco. Altro motivo per cui i fan e giornali han creduto a tale teoria è stato il fatto che la relazione tra la giornalista siciliana e il pugile Daniele Scardina aka King Toretto sia terminata alla fine del 2020. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi – le cui parole riportiamo di seguito – invece pare che tra i due non ci sia nessun rapporto sentimentale anzi si parla addirittura di una “coppia lavorativa” tanto che secondo alcuni Diletta sbarcherà presto ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle scorse settimane si era fatta sempre più intensa la voce di una possibile focosa relazione tra lae l’attore di origine turca Can, i due infatti secondo fonti certe si sarebbero incontrati più volte in hotel a Roma ed anche a Milano lasciando i fan di stucco. Altro motivo per cui i fan e giornali han creduto a tale teoria è stato il fatto che la relazione tra lasiciliana e il pugile Daniele Scardina aka King Toretto sia terminata alla fine del 2020. Secondo quanto riportato dal settimanale– le cui parole riportiamo di seguito – invece pare che tra i due non ci sia nessun rapporto sentimentale anzi si parla addirittura di una “coppia lavorativa” tanto che secondo alcunisbarcherà presto ...

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Eleonora Incardona: 'Sogno l'estate!' e fa sognare i fan con gli scatti al mare

Eleonora Incardona, influencer ed ex cognata di Diletta Leotta: 'Sogno di tornare presto in spiaggia' e con gli scatti hot fa sognare anche i suoi follower Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@...

Leotta Pazzini: il siparietto su Cassano alla Sampdoria

Giampaolo Pazzini ha fatto il suo esordio come opinionista di Dazn: il divertente siparietto con la Leotta su Cassano ...

