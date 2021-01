Di Meglio (Gilda): “Con Azzolina esperienza negativa. Su vincolo quinquennale i sindacati non hanno alcuna responsabilità, ecco perché [INTERVISTA] (Di domenica 31 gennaio 2021) La crisi di governo è ancora lontana dalla sua definitiva conclusione. Il mondo della scuola attende anche se l'attuale ministra, Lucia Azzolina, è in carica per il disbrigo degli affari correnti. L'articolo Di Meglio (Gilda): “Con Azzolina esperienza negativa. Su vincolo quinquennale i sindacati non hanno alcuna responsabilità, ecco perché INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021) La crisi di governo è ancora lontana dalla sua definitiva conclusione. Il mondo della scuola attende anche se l'attuale ministra, Lucia, è in carica per il disbrigo degli affari correnti. L'articolo Di): “Con. Sunon

orizzontescuola : Di Meglio (Gilda): “Con Azzolina esperienza negativa. Su vincolo quinquennale i sindacati non hanno alcuna responsa… - infoitinterno : Di Meglio (Gilda): “Per Azzolina ci sono le condizioni per il ritorno in classe, ma quali sono i dati che lo certif… - giuliapisoni : #tzvip doveva vincerlo solo e soltanto Tommy questo programma. Se esce l’8 meglio ha un mondo fuori alla faccia vo… - Iavaronerosann1 : Ma io direi ma se mandassimo in finale Gilda, non sarebbe meglio ? #gfvip - demian_online : RT @orizzontescuola: Di Meglio (Gilda): “Per Azzolina ci sono le condizioni per il ritorno in classe, ma quali sono i dati che lo certifica… -