Di Battista e i suoi: "Fuori Renzi Se lo accontentano noi diciamo no" (Di domenica 31 gennaio 2021) Cabras: "Renzi col suo partitino ha il 2 per cento e quindi deve essere trattato come un signore che ha il 2 per cento". Di Battista: "Non voleva la revoca ai Benetton. Un motivo in più per tenerlo Fuori" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 31 gennaio 2021) Cabras: "col suo partitino ha il 2 per cento e quindi deve essere trattato come un signore che ha il 2 per cento". Di: "Non voleva la revoca ai Benetton. Un motivo in più per tenerlo" Segui su affaritaliani.it

cappello_di : RT @Affaritaliani: Governo, Di Battista e i suoi contro Renzi: 'Non voleva la revoca ai Benetton' - Affaritaliani : Di Battista e i suoi: 'Fuori Renzi Se lo accontentano noi diciamo no' - ladyrosmarino : RT @Affaritaliani: Governo, Di Battista e i suoi contro Renzi: 'Non voleva la revoca ai Benetton' - Affaritaliani : Governo, Di Battista e i suoi contro Renzi: 'Non voleva la revoca ai Benetton' - togni_elena : RT @MarcoaldiMM: La mediocrità e il comunismo stanno uccidendo l Italia. O qualcuno più sveglio ( Renzi con i suoi) o ( Di Battista con La… -