Destra di governo? Con il voto degli italiani. Fidanza (FdI) risponde a Fusi (Di domenica 31 gennaio 2021) Ho letto con attenzione il pezzo di Carlo Fusi che, richiamando l’esperienza storica del Movimento Sociale Italiano e dei suoi milioni di voti perennemente congelati dalla logica dell’arco costituzionale nella Prima Repubblica, invita Giorgia Meloni ad assumersi le responsabilità di una “Destra di governo” aprendo a un governo di larghe intese. Mi pare che questo articolo, certamente ben argomentato, si aggiunga all’ormai lunga lista dei “consigli interessati” di tanti importanti commentatori che cercano di disegnare una Destra presentabile soltanto se smette di fare la Destra, o per lo meno se accetta di collaborare con la sinistra. Sono le stesse sirene che anni fa portarono alla disfatta politica di Gianfranco Fini. Le stesse che Giorgia Meloni ha scelto di non seguire dando vita a ... Leggi su formiche (Di domenica 31 gennaio 2021) Ho letto con attenzione il pezzo di Carloche, richiamando l’esperienza storica del Movimento Sociale Italiano e dei suoi milioni di voti perennemente congelati dalla logica dell’arco costituzionale nella Prima Repubblica, invita Giorgia Meloni ad assumersi le responsabilità di una “di” aprendo a undi larghe intese. Mi pare che questo articolo, certamente ben argomentato, si aggiunga all’ormai lunga lista dei “consigli interessati” di tanti importanti commentatori che cercano di disegnare unapresentabile soltanto se smette di fare la, o per lo meno se accetta di collaborare con la sinistra. Sono le stesse sirene che anni fa portarono alla disfatta politica di Gianfranco Fini. Le stesse che Giorgia Meloni ha scelto di non seguire dando vita a ...

