Davide | chi è l’ex marito famoso di Luciana Littizzetto?

Noto per essere stato il primo amore della famosissima Luciana Littizzetto, ma anche per essere un grande musicista. Ecco chi è Davide Graziano

Davide Graziano, 51enne, è un celebre musicista e produttore discografico, che in passato ha fatto parte di una band italiana, gli Africa Unite. Il gruppo fu importante nel panorama del reggae nostrano, e Davide ne è stato il batterista dal 1991 a 2010. E' stato anche session man di artisti come Vinicio Capossela, e ha vestito i panni di produttore portando anche Annalisa al Festival di Sanremo 2013.

