D’Aversa | «Due gol regalati al Napoli Onoriamo la maglia del Parma»

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita in casa del Napoli. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com. PRESTAZIONE – «Credo che i ragazzi abbiano fatto una buona prestazione. Se analizziamo i due gol presi ci abbiamo messo del nostro. Una squadra che si vuole salvare non può concedere due gol così. La determinazione serve anche quando puoi far male all'avversario, dobbiamo ragionare anche su questo aspetto. Bisogna rispettare la maglia gloriosa del Parma, fino all'ultima giornata di campionato». POCHI GOL – «Le possibilità di fare gol le abbiamo avute, ma ...

