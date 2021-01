Dalla Serbia alla Brianza nascosti in un rimorchio carico di pneumatici: salvati migranti (Di domenica 31 gennaio 2021) Caponago (Monza), 31 gennaio 2021 " Li hanno trovati i carabinieri dentro il rimorchio telonato di un tir pieno di penumatici. I sei ragazzi afhgani e rano magri, malnutriti ma vivi. Il loro viaggio ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Caponago (Monza), 31 gennaio 2021 " Li hanno trovati i carabinieri dentro iltelonato di un tir pieno di penumatici. I sei ragazzi afhgani e rano magri, malnutriti ma vivi. Il loro viaggio ...

