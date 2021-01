Dai Navigli a Milano a via del Corso a Roma: domenica di assembramenti prima della zona gialla (Di domenica 31 gennaio 2021) Non è bastato l'annuncio di avere qualche spazio di movimento in più a partire da domani: nelle ultime ore 'arancionì, prima che la maggior parte dell'Italia diventi gialla, sono tornati gli ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Non è bastato l'annuncio di avere qualche spazio di movimento in più a partire da domani: nelle ultime ore 'arancionì,che la maggior parte dell'Italia diventi, sono tornati gli ...

