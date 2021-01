Da Santa Teresa al corso cittadino, da Salerno scene di ordinaria follia (Di domenica 31 gennaio 2021) Un sabato pomeriggio normale. Come se il Covid non esistesse. scene di ordinaria follia dalla città capoluogo, con persone sul corso cittadino, sulla spiaggia di Santa Teresa, nei pressi della stazione di via Duomo/via Vernieri. Nel pomeriggio di ieri, infatti, le strade del corso cittadino erano piene, come una tipica giornata primaverile, prima della pandemia, quando il Covid non esisteva. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 gennaio 2021) Un sabato pomeriggio normale. Come se il Covid non esistesse.didalla città capoluogo, con persone sul, sulla spiaggia di, nei pressi della stazione di via Duomo/via Vernieri. Nel pomeriggio di ieri, infatti, le strade delerano piene, come una tipica giornata primaverile, prima della pandemia, quando il Covid non esisteva. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

