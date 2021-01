Da Rihanna a Lady Gaga | ecco quanto guadagnano le star con i loro beauty brand

Leggi su biccy

(Di domenica 31 gennaio 2021), Kylie Jenner ed anche Victoria Beckham: sono dozzine le celebrità che hanno lanciato nel mercato una propria linea di make up, un profumo o una linea di creme. Cosa ha spinto cantanti e attrici a lanciare un proprio? La risposta è semplice. E se alla linea di trucchi affiancano anche una linea di vestiti… Ma in questo articolo non vi parlerò dellecollezioni di mutande (Britney Spears ne ha fatta davvero una, eh) ma deiche apare le farebbero guadagnare molto più della musica. Solo, ad esempio, con la linea di make up Fentyha fatturato solo nel 2020 ben 555 milioni di dollari, da aggiungere agli oltre 25 ...