Da Milano a Roma folla per lo shopping alla vigilia della zona gialla. Miozzo (Cts): “La curva può schizzare, non sia ritorno alla normalità” (Di domenica 31 gennaio 2021) Da Milano a Napoli, passando per Bologna, Firenze e Roma. Nel weekend che precede il ritorno di quasi tutta Italia in zona gialla, si moltiplicano le segnalazioni di assembramenti nelle grandi città e le sanzioni imposte dalle forze dell’ordine. Decine di persone sono state multate ieri sera in alcune zone della movida del capoluogo toscano, già in giallo da settimane. Lo fa sapere il sindaco Dario Nardella, avvisando che “i raggruppamenti festaioli di questo fine settimana rischiano davvero di vanificare tutti gli sforzi fatti da cittadini e imprese per rimanere gialli a Firenze e in Toscana”. Lo stesso è accaduto a Roma, dove la sindaca Virginia Raggi ha chiesto di “non abbassare la guardia”. E così anche nel capoluogo emiliano, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Daa Napoli, passando per Bologna, Firenze e. Nel weekend che precede ildi quasi tutta Italia ingi, si moltiplicano le segnalazioni di assembramenti nelle grandi città e le sanzioni imposte dalle forze dell’ordine. Decine di persone sono state multate ieri sera in alcune zonemovida del capoluogo toscano, già in giallo da settimane. Lo fa sapere il sindaco Dario Nar, avvisando che “i raggruppamenti festaioli di questo fine settimana rischiano davvero di vanificare tutti gli sforzi fatti da cittadini e imprese per rimanere gialli a Firenze e in Toscana”. Lo stesso è accaduto a, dove la sindaca Virginia Raggi ha chiesto di “non abbassare la guardia”. E così anche nel capoluogo emiliano, dove ...

