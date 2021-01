Da lunedì nuovi colori | come cambiano le regole Al via le prenotazioni del vaccino per over 80

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi tutta l’Italiamattina si sveglierà in giallo, con un allentamento dei divieti che alleggerirà il clima pesante respirato nelle ultime settimane a causa di un indice Rt elevato che finalmente si è abbassato. Anche se “zona gialla non significa scampato pericolo”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane”.Complice anche una nuova interpretazione del Dpcm che ha eliminato la terza settimana di ‘osservazione’ per passare nella fascia di minor rigore, interpretazione sollecitata dai gnatori pressati dalle categorie ‘vittime’ della stretta.Meno consolatoria la situazione della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano che diventeranno arancioni, mentre Puglia, Sardegna e Umbria lo resteranno. E nonostante la ...