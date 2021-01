Da domani l’Italia si tinge di giallo. I timori di Crisanti: «Dalle riaperture rischi elevatissimi» (Di domenica 31 gennaio 2021) Da domani, lunedì 1° febbraio, l’Italia entrerà quasi tutta in zona gialla, a eccezione di 5 tra regioni e province autonome in fascia arancione: Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia. Nelle regioni gialle, individuate sulla base dei dati contenuti nel report della Cabina di Regia sull’andamento della pandemia di Coronavirus, sarà consentito lo spostamento anche al di fuori del proprio comune, ma non ci si potrà comunque muovere tra regioni differenti sino al 15 febbraio, salvo casi di comprovata necessità di lavoro o salute. Sull’intero territorio nazionale continuerà a valere il coprifuoco Dalle 22 alle 5 del mattino, e per bar e ristoranti (in zona gialla) tornerà a esser possibile il servizio al tavolo sino alle 18. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio fino alle 22. Infine, potranno riaprire anche i ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Da, lunedì 1° febbraio,entrerà quasi tutta in zona gialla, a eccezione di 5 tra regioni e province autonome in fascia arancione: Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia. Nelle regioni gialle, individuate sulla base dei dati contenuti nel report della Cabina di Regia sull’andamento della pandemia di Coronavirus, sarà consentito lo spostamento anche al di fuori del proprio comune, ma non ci si potrà comunque muovere tra regioni differenti sino al 15 febbraio, salvo casi di comprovata necessità di lavoro o salute. Sull’intero territorio nazionale continuerà a valere il coprifuoco22 alle 5 del mattino, e per bar e ristoranti (in zona gialla) tornerà a esser possibile il servizio al tavolo sino alle 18. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio fino alle 22. Infine, potranno riaprire anche i ...

