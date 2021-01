Crotone, Stroppa: “I gol subiti la fotografia del nostro momento. La colpa è mia” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Crotone esce nettamente sconfitto dal confronto con il Genoa. I calabresi perdono un match importante e vedono scappare via il Grifone, restando inchiodati in ultima posizione in classifica. Il tecnico Giovanni Stroppa analizza la vittoria dei suoi uomini: "Penso che la fotografia della squadra siano i gol subiti. Da quando sono qui a Crotone non è mai stata fatta una gara così brutta. Si possono sbagliare aspetti tecnici, ma non l'atteggiamento. Sono io il responsabile della squadra, è un peccato aver fatto una prestazione del genere". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilesce nettamente sconfitto dal confronto con il Genoa. I calabresi perdono un match importante e vedono scappare via il Grifone, restando inchiodati in ultima posizione in classifica. Il tecnico Giovannianalizza la vittoria dei suoi uomini: "Penso che ladella squadra siano i gol. Da quando sono qui anon è mai stata fatta una gara così brutta. Si possono sbagliare aspetti tecnici, ma non l'atteggiamento. Sono io il responsabile della squadra, è un peccato aver fatto una prestazione del genere". ITA Sport Press.

