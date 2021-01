Crisi – Urzì | La Lega a Bolzano governa con alleati di Conte e Zingaretti

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) – “Alaprovinciale altoatesina rimane in silenzio di fronte alla sua alleata, la Svp, che dichiara di essere pronta all’ingresso, per la prima volta ufficiale, in una maggioranza di governo, di sinistra, proponendone addirittura il nome del Presidente del Consiglio:”. Così in una nota Alessandro, consigliere della provincia die della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore. “La Svp, chiamata da Fico che sta esplorando la possibilità di creazione di una nuova maggioranza, ha dichiarato di essere pronta a fare la sua parte e candida Giuseppe. Lo stessoche un giorno sì e l’altro ancora arimproverano di incapacità nella gestione dell’emergenza. Ma poi lo candidano ...