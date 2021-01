Crisi governo, Meloni su mandato esplorativo a Fico: «Scelta politica, da parte del capo dello Stato» (Di domenica 31 gennaio 2021) Il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica ha conferito a Roberto Fico ha portato al giro di consultazioni che stanno avendo luogo in questi giorni. L'obiettivo del presidente della Camera è ravvisare se ci sono i margini affinché l'attuale composizione del Parlamento consenta la formazione di una maggioranza in grado di sostenere il lavoro di un governo Conte ter. Poco dopo le 16 di domenica è Stato lo stesso Fico ad annunciare il fatto che sia emersa la volontà «delle forze politiche a procedere con il confronto su punti temi e programmatici». Nella stessa giornata è apparsa su Repubblica un'intervista in cui Giorgia Meloni non ha manifeStato grande approvazione rispetto alla Scelta di conferire il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilche il presidente della Repubblica ha conferito a Robertoha portato al giro di consultazioni che stanno avendo luogo in questi giorni. L'obiettivo del presidente della Camera è ravvisare se ci sono i margini affinché l'attuale composizione del Parlamento consenta la formazione di una maggioranza in grado di sostenere il lavoro di unConte ter. Poco dopo le 16 di domenica èlo stessoad annunciare il fatto che sia emersa la volontà «delle forze politiche a procedere con il confronto su punti temi e programmatici». Nella stessa giornata è apparsa su Repubblica un'intervista in cui Giorgianon ha manifegrande approvazione rispetto alladi conferire il ...

LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - sofonisba55 : RT @IvanDra27265294: @ivanscalfarotto @La7tv dovreste solo vergognarvi e tacere per il grave danno che stata arrecando a tutti i cittadini… - AMinghetti : RT @LucaBizzarri: A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? -