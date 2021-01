Crisi governo, la nota di Palazzo Chigi sulla posizione di Conte: il comunicato ufficiale (Di domenica 31 gennaio 2021) Alfie Borromeo Una nota diffusa dall’Ufficio Stampa di Palazzo Chigi ha fatto chiarezza sulla posizione di Giuseppe Conte in merito alla scelta di Mattarella di affidare un mandato esplorativo a Roberto Fico. Nella fattispecie il comunicato smentisce le ricostruzioni emerse nelle scorse ore sugli organi di stampa che hanno parlato di particolari reazioni e strategie del premier dimissionario. “Le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità”, si legge nella nota. “Spiace in particolare – prosegue il comunicato – continuare a leggere, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il ... Leggi su improntaunika (Di domenica 31 gennaio 2021) Alfie Borromeo Unadiffusa dall’Ufficio Stampa diha fatto chiarezzadi Giuseppein merito alla scelta di Mattarella di affidare un mandato esplorativo a Roberto Fico. Nella fattispecie ilsmentisce le ricostruzioni emerse nelle scorse ore sugli organi di stampa che hanno parlato di particolari reazioni e strategie del premier dimissionario. “Le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità”, si legge nella. “Spiace in particolare – prosegue il– continuare a leggere, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il ...

