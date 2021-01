Crisi | domani nuovo giro di consultazioni per Fico

robersperanza : Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccin… - ilpost : Giuseppe Conte si dimetterà domani - Agenzia_Ansa : #Governo, il premier #Conte domani al Colle per le dimissioni. #M5S: Conte-ter inevitabile, unico sbocco di questa… - infoitinterno : Crisi di governo, si va verso un nuovo giro di consultazioni domani - ViselliTania : RT @paoloangeloRF: Crisi di governo, si va verso un nuovo giro di consultazioni domani -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi domani

Il confronto fra le forze di maggioranza avverrà nella mattinata diqui a Montecitorio ... Stiamo lavorando su un programma, sulle questioni che riguardano la pandemia e la, sicuramente ci ...Tanto che il presidente della Cameraeffettuerà un secondo giro di consultazioni, prima di salire al Colle martedì per riferire al capo dello Stato Sergio Mattarella.Crisi di governo alle battute finali? Presto per dirlo, ma il presidente della Camera, Roberto Fico è sembrato ottimista al termine delle ...La crisi di governo è in corso e si profila un nuovo giro di consultazioni di Fico, dopo quelle condotte tra ieri e oggi. Stamani alle 10 ha incontrato il gruppo degli europeisti. M5s, ...