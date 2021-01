Crisi di governo, ultime notizie. Secondo giorno di consultazioni per Fico: tocca a Europeisti, Autonomie e ai Gruppi Misti (Di domenica 31 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 31 gennaio Crisi DI governo NEWS – Si è concluso ieri sera il primo giorno di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo. “Meglio governo politico che istituzionale, serve un documento scritto”, ha dichiarato Matteo Renzi, mentre M5s ha definito “indiscutibile” la scelta su Conte e Nicola Zingaretti ha espresso la necessità di un “piano di fine legislatura”. Oggi toccherà ai piccoli partiti, incluso il neonato gruppo degli ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021)di, ledi oggi 31 gennaioDINEWS – Si è concluso ieri sera il primodiper il presidente della Camera Roberto, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza a partire dai partiti che sostenevano il precedente. “Megliopolitico che istituzionale, serve un documento scritto”, ha dichiarato Matteo Renzi, mentre M5s ha definito “indiscutibile” la scelta su Conte e Nicola Zingaretti ha espresso la necessità di un “piano di fine legislatura”. Oggi toccherà ai piccoli partiti, incluso il neonato gruppo degli ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - ilriformista : Tutte le gaffe e gli errori della propaganda di Rocco #Casalino, l’acceleratore della crisi di governo… - Ultron65 : RT @tempoweb: Via il #redditodicittadinanza I paletti di #Renzi per far partire il nuovo #Governo - crialicata : RT @VeroDeRomanis: DA LEGGERE e per i protagonisti politici anche da rileggere art @mastrobradipo su @repubblica 1) non si fa cadere govern… -