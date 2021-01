Crisi di governo, secondo giorno di consultazioni per Fico. I «responsabili» Europeisti: «Conte è la persona giusta» – La diretta (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo aver incontrato ieri le delegazioni del M5s, del Partito Democratico, di Italia Viva e Liberi e Uguali, il presidente della Camera Roberto Fico prosegue oggi le consultazioni, nell’ambito del mandato esplorativo ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Fico avrà tempo fino a martedì 2 febbraio per verificare se sussiste la possibilità di ricostruire un esecutivo con le forze della maggioranza uscente, o se ormai non ci sono più i punti di convergenza necessari e, di conseguenza, se il presidente della Repubblica dovrà percorre altre strade per uscire dall’impasse della Crisi di governo. Autonomie: «Incarico a Conte, bisogna fare in fretta» «Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione, ossia incarico al presidente Giuseppe ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo aver incontrato ieri le delegazioni del M5s, del Partito Democratico, di Italia Viva e Liberi e Uguali, il presidente della Camera Robertoprosegue oggi le, nell’ambito del mandato esplorativo ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.avrà tempo fino a martedì 2 febbraio per verificare se sussiste la possibilità di ricostruire un esecutivo con le forze della maggioranza uscente, o se ormai non ci sono più i punti di convergenza necessari e, di conseguenza, se il presidente della Repubblica dovrà percorre altre strade per uscire dall’impasse delladi. Autonomie: «Incarico a, bisogna fare in fretta» «Abbiamo ribadito al presidentela nostra indicazione, ossia incarico al presidente Giuseppe ...

