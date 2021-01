Crisi di governo, nuovo giro di consultazioni: confronto su punti e temi (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo giro di consultazioni per il presidente Fico. Inizia il confronto su punti e temi. Si entra nel vivo della contrattazione. ROMA – Secondo giro di consultazioni per il presidente Fico. Messi alle spalle i primi incontri, che lo stesso inquilino di Montecitorio ha definito proficui, il discorso si prepara ad entrare nel vivo su punti e temi. Un primo passo verso quel patto di legislatura che, secondo il cronoprogramma arrivato dal Quirinale, dovrebbe arrivare entro il martedì 2 febbraio. Diversi i punti ancora da chiarire e i prossimi incontri saranno decisivi per il futuro del nuovo esecutivo. In caso di fumata bianca, la discussione si sposterà sui nomi e, anche in questo caso, potrebbero ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondodiper il presidente Fico. Inizia ilsu. Si entra nel vivo della contrattazione. ROMA – Secondodiper il presidente Fico. Messi alle spalle i primi incontri, che lo stesso inquilino di Montecitorio ha definito proficui, il discorso si prepara ad entrare nel vivo su. Un primo passo verso quel patto di legislatura che, secondo il cronoprogramma arrivato dal Quirinale, dovrebbe arrivare entro il martedì 2 febbraio. Diversi iancora da chiarire e i prossimi incontri saranno decisivi per il futuro delesecutivo. In caso di fumata bianca, la discussione si sposterà sui nomi e, anche in questo caso, potrebbero ...

