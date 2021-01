Crisi di governo, l’Arabia e il colloquio con Fico: parla Renzi (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il giorno dopo il confronto con il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal Presidente Mattarella per trovare l’accordo nella maggioranza per un nuovo governo, il protagonista di questa Crisi, Matteo Renzi, risponde alle domande del Corriere della Sera, sulle consultazioni in atto, ma anche sulla polemica della conferenza in Arabia Saudita. Crisi di governo, Renzi il giorno dopo il colloquio con Fico: le consultazioni Nell’intervista il leader di Italia Viva appare soddisfatto del colloquio con Roberto Fico e della possibilità di parlare di contenuti: “La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia” è la sua ... Leggi su improntaunika (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il giorno dopo il confronto con il presidente della Camera Roberto, incaricato dal Presidente Mattarella per trovare l’accordo nella maggioranza per un nuovo, il protagonista di questa, Matteo, risponde alle domande del Corriere della Sera, sulle consultazioni in atto, ma anche sulla polemica della conferenza in Arabia Saudita.diil giorno dopo ilcon: le consultazioni Nell’intervista il leader di Italia Viva appare soddisfatto delcon Robertoe della possibilità dire di contenuti: “La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia” è la sua ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - yellowbeppe : RT @LucaBizzarri: A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - cronachedi : Crisi di governo, i ‘responsabili’: rafforzeremo la maggioranza del premier Conte -