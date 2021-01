Crisi di governo | braccio di ferro tra Pd e Italia Viva Bettini | «O Conte o le elezioni anticipate» Renzi | «Il solito spauracchio | si voterà nel 2023»

Leggi su open.online

(Di domenica 31 gennaio 2021) Liquida l’ipotesi del voto anticipato come il «», torna a mettere nel mirino il commissario Domenico Arcuri, e tiene aperta la porta – come già aveva fatto ieri – a unistituzionale, pur chiarendo che la prima scelta è un esecutivo politico. All’indomani dell’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, Matteodice: «Finalmente si parla dinuti. Questa è unasulle scelte da fare per il futuro. Unistituzionale? Io penso che sia preferibile una soluzione politica. Ma nel caso in cui questa dovesse fallire accompagneremmo con rispetto le decisioni del capo dello Stato. Prima proviamo a fare ilpolitico».: «Occorre fare presto» Questo ...