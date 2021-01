Crimi al Congresso di Sinistra Italiana: “Il percorso avviato col centrosinistra non sia mera alleanza temporanea, va declinato in altre forme” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il percorso di collaborazione avviato con il centroSinistra non può essere delegato a una mera alleanza di governo temporanea, ma dovrà essere declinato in altre forme che possano contribuire a trovare modi comuni per trovare soluzione ai problemi del Paese”. Lo ha detto il leader politico del M5s, Vito Crimi, intervenendo al Congresso di Sinistra Italiana. Crimi ha parlato anche dell’esperienza di governo con la compagine di Sinistra della coalizione: “Un’ottima collaborazione e compagni di viaggio leali”, ha detto, “tutti presupposti necessari per chi affronta una sfida di governo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Ildi collaborazionecon il centronon può essere delegato a unadi governo, ma dovrà essereinche possano contribuire a trovare modi comuni per trovare soluzione ai problemi del Paese”. Lo ha detto il leader politico del M5s, Vito, intervenendo aldiha parlato anche dell’esperienza di governo con la compagine didella coalizione: “Un’ottima collaborazione e compagni di viaggio leali”, ha detto, “tutti presupposti necessari per chi affronta una sfida di governo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

