Covid, Ricciardi invoca la zona rossa: "Politici abbiano il coraggio" (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gennaio 2021 - Mentre buona parte d'Italia sta per entrare in zona gialla , Walter Ricciardi , igienista alla Cattolica e consulente del ministro della Salute, invoca misure fortemente ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gennaio 2021 - Mentre buona parte d'Italia sta per entrare ingialla , Walter, igienista alla Cattolica e consulente del ministro della Salute,misure fortemente ...

HuffPostItalia : Walter Ricciardi e Massimo Galli: 'Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni' - zazoomblog : Covid Ricciardi: Le restrizioni salvano anche leconomia ma è difficile capirlo. Ecco perché tanti morti in Italia -… - MagiFausto : @martinacarletti @italiasovrana @lorenzdonofrio Ma a Ricciardi il covid lo evita? - Bea40998979 : RT @EmeParonzini: @NicolaBellu Pare che suicidarsi riduca del 100% il rischio di contrarre il Covid. Mi meraviglio che Ricciardi non l'abbi… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid-19, Ricciardi insiste: “Virus sottovalutato, zero investimenti per la sicurezza delle scuole” -