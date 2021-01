Covid: proteste a Bruxelles, 300 arresti (Di domenica 31 gennaio 2021) E' di almeno 300 arresti il bilancio dell'intervento della polizia a Bruxelles, teatro di due manifestazioni contro le restrizioni per il Covid. Lo riferiscono i media locali. Tra gli arrestati anche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) E' di almeno 300il bilancio dell'intervento della polizia a, teatro di due manifestazioni contro le restrizioni per il. Lo riferiscono i media locali. Tra gli arrestati anche ...

