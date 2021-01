Covid: “Mascherine sempre obbligatorie”, l’ha deciso il presidente (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ordine è arrivato nelle ultime ore e sarà attivo da domani. Mascherine sempre obbligatorie per tutti i cittadini, dentro e fuori dal Paese. Preoccupano le varianti di Covid. Mascherine Covid… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ordine è arrivato nelle ultime ore e sarà attivo da domani.per tutti i cittadini, dentro e fuori dal Paese. Preoccupano le varianti di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

LaStampa : Covid: Francia, Germania e Austria dicono addio alle mascherine di stoffa - Agenzia_Ansa : #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amm… - erbanotizie : Covid, 1,2 milioni di mascherine per i lavoratori del trasporto pubblico - Micaela010672 : RT @Gitro77: - Il Covid che continua a esserci perché non si rispetta il distanziamento e non si portano le mascherine - Che sia meno peric… - aralia_a : RT @mrcllznn: @doomboy @mariamacina Vi sono superfiffusori che diffondono il virus semplicemente respirando, anche con mascherine chirurgic… -