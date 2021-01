Covid, le varianti del virus fanno paura: confini chiusi e stop a voli per il Brasile (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a mutare e le varianti del virus che finora ha mietuto oltre due milioni di vittime nel mondo iniziano a preoccupare terribilmente i governi di tutto il mondo. La variante brasiliana, in particolar modo sembra tenere più di tutte con il fiato sospeso, dopo l’individuazione di diversi casi in Abruzzo. Ecco perché, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il-19 continua a mutare e ledelche finora ha mietuto oltre due milioni di vittime nel mondo iniziano a preoccupare terribilmente i governi di tutto il mondo. La variante brasiliana, in particolar modo sembra tenere più di tutte con il fiato sospeso, dopo l’individuazione di diversi casi in Abruzzo. Ecco perché, L'articolo

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - LucaMainoldi : RT @f_ronchetti: Intervista di #Bourla CEO di #Pfizer. Il #SARSCoV2 non scomparirà. La #COVID diventerà come influenza stagionale e occorre… - RisatoNicola : RT @BluDiChina: #coronavirus Con più del 30% della popolazione vaccinata, Israele guida la lotta contro il #Covid_19. Eppure l'emergere di… -