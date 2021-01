Covid, le ultime notizie di oggi. Usa, 26 milioni di casi: raddoppiati in 2 mesi (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (31 gennaio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie oggi – Mentre la campagna di vaccinazione, che nelle prossime settimane si arricchirà anche del siero sviluppato da AstraZeneca approvato ieri dall’Aifa, prosegue seppur tra numerose difficoltà, l’epidemia di Covid non accenna ad arrestarsi con i casi che ormai hanno superato i 100 milioni in tutto il mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, domenica 31 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA – Covid ultime notizie Ore 7,00 – Usa, 26 ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021), ledi(31 gennaio 2021) in Italia e nel mondo– Mentre la campagna di vaccinazione, che nelle prossime settimane si arricchirà anche del siero sviluppato da AstraZeneca approvato ieri dall’Aifa, prosegue seppur tra numerose difficoltà, l’epidemia dinon accenna ad arrestarsi con iche ormai hanno superato i 100in tutto il mondo. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di, domenica 31 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA –Ore 7,00 – Usa, 26 ...

Agenzia_Ansa : Sono stati in totale 298.010 i tamponi (molecolari e antigenici) per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Ita… - Corriere : #Covid_19, le principali notizie di oggi ?? I dati aggiornati sull'andamento dei contagi: 12.715 nuovi casi e 421 m… - SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - infoiteconomia : Covid, ultime notizie. Da domani quasi tutta Italia gialla. Ok di Aifa a AstraZeneca. LIVE - zazoomblog : Covid ultime notizie. Da domani quasi tutta Italia gialla. Ok di Aifa a AstraZeneca. LIVE - #Covid #ultime… -