Covid, la Lombardia richiama Bertolaso (Di domenica 31 gennaio 2021) Emergenza coronavirus, la Lombardia richiama Guido Bertolaso. La nota della Regione: “Si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione”. La Lombardia richiama Guido Bertolaso per la gestione dell’emergenza coronavirus, o meglio per l’organizzazione della campagna di vaccinazione contro il Covid. Letizia MorattiCoronavirus, la Lombardia richiama Guido Bertolaso Letizia Moratti, da poco entrata nella squadra del Presidente Attilio Fontana con un ruolo da protagonista, ha contattato Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile, per un supporto nella gestione dell’emergenza coronavirus. La notizia è stata confermata proprio dalla Regione ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Emergenza coronavirus, laGuido. La nota della Regione: “Si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione”. LaGuidoper la gestione dell’emergenza coronavirus, o meglio per l’organizzazione della campagna di vaccinazione contro il. Letizia MorattiCoronavirus, laGuidoLetizia Moratti, da poco entrata nella squadra del Presidente Attilio Fontana con un ruolo da protagonista, ha contattato Guido, ex numero uno della Protezione Civile, per un supporto nella gestione dell’emergenza coronavirus. La notizia è stata confermata proprio dalla Regione ...

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - RegLombardia : #LNews A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). I nuovi guariti dimessi sono 5.… - repubblica : Vaccino anti-Covid in Lombardia, rispunta Bertolaso: Moratti gli chiede di collaborare su piano di vaccinazione di… - mariacarla1963 : RT @lameduck1960: Thread su cosa è successo in Lombardia poco prima del covid. Una 'Sindrome del Golfo' non limitata ai soldati ma di massa… - GiorgiaLodi : RT @Piersoft: Ottimo articolo su semantica, errori sui dati covid e sulla “relazione”’di coppia tra @MinisteroSalute e @RegLombardia . Cred… -