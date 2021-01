Covid in Italia, tasso di positività sale al 5,3 «Zona gialla, evitare gli assembramenti» (Di domenica 31 gennaio 2021) Il ritorno in area gialla «non significa normalità» ha ricordato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. I dati: 11.252 nuovi positivi e 237 vittime. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 31 gennaio 2021) Il ritorno in area«non significa normalità» ha ricordato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. I dati: 11.252 nuovi positivi e 237 vittime.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid, oggi 11.252 casi e 237 morti. Tasso positività sale al 5,2%

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 31 GENNAIO/ Ministero Salute: 237 morti, 11.252 casi

Coronavirus, quasi 50mila morti nella seconda ondata in Italia. Eseguiti 560mila richiami del ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, superati i 2 milioni di guariti da inizio pandemia

Covid: Portogallo vieta viaggi all’estero non essenziali

Il Portogallo ha vietato i viaggi all’estero, se non per motivi essenziali, per contrastare la diffusione del Covid-19, che, secondo i calcoli dell’Afp, ha fatto del piccolo Paese di 10 milioni di abi ...

