Covid in Italia e nel Mondo, gli ultimi dati aggiornati (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati della John Hopkins University i casi di Covid nel Mondo salgono a 102 milioni con oltre 2,2 milioni di decessi. Gli Usa restano il paese più colpito con 26 milioni di positivi, segue l'India con 10,7 milioni e Brasile con 9,2 milioni di casi accertati. Brasile In Brasile sale il numero di persone che si sono sottoposte al vaccino, 2 milioni come riportano i media locali. Solo nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 128.377 persone nel paese sud-americano. I contagi restano alti così come i decessi, 2 milioni. Stati Uniti Gli Usa ha una percentuale alta di casi di contagio, 26 milioni di persone. I decessi sono 439.439 accertati. Nelle ultime ore un gruppo di manifestanti No Vax hanno interrotto l'attività di vaccinazione del centro di Dodger Stadium di Los Angeles. Decine di persone ...

