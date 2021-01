Covid in Campania: nuovi positivi ancora sopra quota mille, 10 le vittime (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta abbondantemente sopra mille il numero delle nuove positività al Covid registrate in Campania nelle ultime 24 ore. Dieci, invece, le vittime, con 4 deceduti nelle ultime 48 ore. Ecco il bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi: positivi del giorno: 1.401 (di cui 103 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.215 Sintomatici: 83 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 17.094 (di cui 2.192 antigenici) Totale positivi: 222.185 (di cui 1.386 antigenici) Totale tamponi: 2.432.221 (di cui 26.100 antigenici)? ?Deceduti: 10 (*)? Totale deceduti: 3.757 Guariti: 625 Totale guariti: 156.006 * 4 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta abbondantementeil numero delle nuovetà alregistrate innelle ultime 24 ore. Dieci, invece, le, con 4 deceduti nelle ultime 48 ore. Ecco il bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi:del giorno: 1.401 (di cui 103 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.215 Sintomatici: 83 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 17.094 (di cui 2.192 antigenici) Totale: 222.185 (di cui 1.386 antigenici) Totale tamponi: 2.432.221 (di cui 26.100 antigenici)? ?Deceduti: 10 (*)? Totale deceduti: 3.757 Guariti: 625 Totale guariti: 156.006 * 4 ...

VincenzoDeLuca : ??#Covid19, #vaccinazioni per la popolazione over 80: attivata la piattaforma informatica per le adesioni.… - SkyTG24 : Covid Campania, nuovi contagi: scuole chiuse in 2 comuni in provincia di Salerno. DIRETTA - fattoquotidiano : Otto pagine di una sentenza del Tar Campania, resa nota ieri, dicono no a un indennizzo di oltre 3 milioni di euro… - occhio_notizie : I dati di oggi - ptvtelenostra : COVID CAMPANIA. 1.401 POSITIVI, 625 GUARITI, 10 DECEDUTI. TASSO ALL'8.1 % - -