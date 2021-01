Covid, il bollettino di oggi: 11.252 nuovi casi e 237 morti, stabili le intensive (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 31 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 11.252 i nuovi casi di positività al coronavirus e 237 i morti nelle ultime 24 ore. 213.364 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 5,2%, in crescita di un punto rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.215, con un saldo negativo di 3 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 20.396, con l’incremento di oggi si è superata quota 2 milioni di persone che in Italia hanno superato il virus. 1.438 i nuovi casi in Lombardia nelle ultime 24 ore, 1.277 in Emilia Romagna. Nel Lazio 943 ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021)31 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 11.252 idi positività al coronavirus e 237 inelle ultime 24 ore. 213.364 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 5,2%, in crescita di un punto rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.215, con un saldo negativo di 3 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 20.396, con l’incremento disi è superata quota 2 milioni di persone che in Italia hanno superato il virus. 1.438 iin Lombardia nelle ultime 24 ore, 1.277 in Emilia Romagna. Nel Lazio 943 ...

