Covid, i prezzi nelle città: a Firenze ribassi negli alberghi, a Grosseto caro-alimentari (Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco la classifica redatta da Uncem sui prezzi nelle città. Con il Covid c'è chi ha rincarato e chi ha abbassato le tariffe. Per esempio, a Firenze, gli alberghi, secondo la ricerca, avrebbero ridotto i listini di oltre il 7%. ribassi a Livorno per i servizi di assistnza sociale, mentre Grosseto si distingue per un rialzo dei prodotti alimentari. La critica dei consumatori Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco la classifica redatta da Uncem sui. Con ilc'è chi ha rincarato e chi ha abbassato le tariffe. Per esempio, a, gli, secondo la ricerca, avrebbero ridotto i listini di oltre il 7%.a Livorno per i servizi di assistnza sociale, mentresi distingue per un rialzo dei prodotti. La critica dei consumatori

FirenzePost : Covid, i prezzi nelle città: a Firenze ribassi negli alberghi, a Grosseto caro-alimentari - riviera24 : Covid, Uecoop Liguria: «Speculazione su palestre fai da te, prezzi aumentati del 50%» - rrache_ : @tipoditipa I tipi viscidi sono inxommentabili e mi fanno proprio schifo, mi spiace tanto. Pensavo che fossero molt… - tipoditipa : @rrache_ Guarda, non direi moltissimo anche se vengo da un’altra città in cui disponibilità e prezzi sono decisamen… - MarcStir : @giorgiogilestro Se ne esce in due modi: i paesi poveri si arrangiano e AZ (come gli altri) fa i soldi, oppure si f… -