Covid, i nuovi positivi oggi sono 362. Il contagio per provincia nelle Marche /I contagi in tempo reale (Di domenica 31 gennaio 2021) ANCONA - nelle Marche oggi 31 gennaio 2021 i nuovi positivi al Covid sono 362, a cui si aggiungono altri 27 riscontrati nello screening antigenico. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha ...

