Covid, gli assembramenti nell’ultima domenica arancione. Arcuri: «Così perdiamo il controllo dell’epidemia» – Le foto (Di domenica 31 gennaio 2021) La zona gialla in molte regioni scatterà da domani, 1 febbraio, un cambio di passo che non è servito a placare la voglia di aria aperta domenicale dei cittadini italiani. Nelle ultime ore arancioni sono tornati gli assembramenti in tutto il Paese: dai Navigli di Milano a via del Corso a Roma, da alcune zone di Bologna alle strade della movida a Napoli, dai parchi di Torino fino al centro di Firenze. Il fatto che 16 regioni saranno da domani in zona gialla sta facendo preoccupare gli esperti e le istituzioni che temono un liberi tutti con conseguenti effetti collaterali. «Zona gialla non significa scampato pericolo Coronavirus», ha avvertito il ministro della Salute Roberto Speranza. «C’è il rischio reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili», ha aggiunto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) La zona gialla in molte regioni scatterà da domani, 1 febbraio, un cambio di passo che non è servito a placare la voglia di aria apertale dei cittadini italiani. Nelle ultime ore arancioni sono tornati gliin tutto il Paese: dai Navigli di Milano a via del Corso a Roma, da alcune zone di Bologna alle strade della movida a Napoli, dai parchi di Torino fino al centro di Firenze. Il fatto che 16 regioni saranno da domani in zona gialla sta facendo preoccupare gli esperti e le istituzioni che temono un liberi tutti con conseguenti effetti collaterali. «Zona gialla non significa scampato pericolo Coronavirus», ha avvertito il ministro della Salute Roberto Speranza. «C’è il rischio reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili», ha aggiunto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino ...

Covid, alla vigilia della zona gialla il governo fa già "terrorismo"

Ai più appare un controsenso permettere gli spostamenti all'interno del proprio comune e poi ... Il Covid è un nemico ancora estremamente pericoloso. Sulla questione, però, serve chiarezza. La polemica ...

Covid, 11.252 casi e 237 morti. Tasso positività sale al 5,2%

Gli asintomatici sono 190 (35,3%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, alla vigilia dell'allenamento delle misure anti - Covid con l'ingresso della regione in zona gialla. I nuovi decessi sono ...

CORONAVIRUS: la RUSSIA CANCELLA quasi TUTTE le RESTRIZIONI anti-COVID. Gli AGGIORNAMENTI nel VIDEO iLMeteo.it Gerusalemme, in ventimila ai funerali del rabbino morto di Covid

Una folla in processione nelle strade strette di Gerusalemme per salutare il rabbino Meshulam Dovid Soloveitchik, mentre il governo e il parlamento decidono di prolungare il lockdown nazionale almeno ...

Approvato il 'Dl Ristori quater'

Il testo, annuncia Palazzo Chigi, interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse pari a 8 miliardi di euro a sostegno dei settori più colpiti dalla pandemia.

