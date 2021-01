Covid, da domani zona arancione solo per cinque regioni: le novità (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid, da domani zona arancione solo per cinque regioni e nel resto tutta zona gialla ma con delle nuove aperture, dai ristoranti ai musei (Photo by PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images)Da lunedì 1 febbraio quasi tutti l’Italia sarà in zona gialla con importanti novità sulle aperture a partire dalla scuola. solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno in fascia arancione. Partiamo da queste per ricordare cosa è consentito fare e cosa non. Si potrà liberamente circolare nel proprio Comune di residenza anche se un comprovato motivo che sarà invece necessario per andare in un territorio diverso. Sempre in vigore il coprifuoco dalla ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021), dapere nel resto tuttagialla ma con delle nuove aperture, dai ristoranti ai musei (Photo by PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images)Da lunedì 1 febbraio quasi tutti l’Italia sarà ingialla con importantisulle aperture a partire dalla scuola.Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno in fascia. Partiamo da queste per ricordare cosa è consentito fare e cosa non. Si potrà liberamente circolare nel proprio Comune di residenza anche se un comprovato motivo che sarà invece necessario per andare in un territorio diverso. Sempre in vigore il coprifuoco dalla ...

