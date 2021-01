(Di domenica 31 gennaio 2021) Patrizia Di Dio, presidente diPalermo, fissa gli obiettivi della categoria alla vigilia delladei. “Lunedì riapriranno le attività commerciali che erano state totalmente chiuse per “rossa”. Avevamo chiesto e sperato che il ritorno alla “arancione” avesse decorrenza da oggi per consentire almeno un week end di lavoro e di

ilmattinodisici : Covid, Confcommercio: “Riapertura negozi primo passo verso zona bianca” - CesareLavia : RT @confcommerciomi: Il bilancio di un anno di emergenza Covid è gravissimo sul piano umano e su quello economico. Secondo i dati del nostr… - corriereveneto : #venezia Covid, Confcommercio Veneto: «Importante sostegno dai saldi appena avviati» - alecavo : RT @confcommerciomi: Il bilancio di un anno di emergenza Covid è gravissimo sul piano umano e su quello economico. Secondo i dati del nostr… - Confcommercio : RT @confcommerciomi: Il bilancio di un anno di emergenza Covid è gravissimo sul piano umano e su quello economico. Secondo i dati del nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Confcommercio

IVG.it

La Fipe ad esempio, federazione italiana legata ache raggruppa bar, ristoranti, ...non è poca cosa se l'attività resta chiusa per settimane a causa delle restrizioni anti -. Ecco ...... il recente accordo sottoscritto a livello nazionale dalle sigle che aderiscono a(... Le organizzazioni convengono che la vaccinazione contro SARS - CoV - 2/- 19 sia uno strumento ...Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, fissa gli obiettivi della categoria alla vigilia della riapertura dei negozi.Rivolta dalla Lombardia all’Emilia. "Ci eravamo preparati con gli acquisti e la sanificazione per il weekend. Decisione da incompetenti". Il governatore Fontana: "Penalizzate tante attività che erano ...