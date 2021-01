Covid: Cina, esperti Oms visitano il mercato di Wuhan (Di domenica 31 gennaio 2021) Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si trovano in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato oggi il mercato di Wuhan, dove si vendevano animali ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Glidell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si trovano inper indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato oggi ildi, dove si vendevano animali ...

