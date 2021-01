Covid | Battiston | «Segnali di ripresa dell' epidemia | siamo su un filo sottile»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Segni didi-19 in Italia, ma anche qualche segnale di ottimismo: alla vigilia del passaggio di molte regioni nella zona gialla, ci si muove su un, come ha...

Senza dubbio, prosegue, il passaggio al giallo di molte regioni 'sottopone il sistema a uno stress importante; solo i dati ci potranno dire nei prossimi giorni se questo passaggio ci ......19 in Italia, ma anche qualche segnale di ottimismo: alla vigilia del passaggio di molte regioni nella zona gialla, ci si muove su un filo sottile, come ha osservato il fisico Roberto,...Segni di ripresa dell'epidemia di Covid-19 in Italia, ma anche qualche segnale di ottimismo: alla vigilia del passaggio di molte regioni nella zona gialla, ci si muove su un filo sottile, come ...