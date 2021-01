Covid: AIFA autorizza il vaccino AstraZeneca (Di domenica 31 gennaio 2021) Terzo vaccino anti Covid-19 disponibile in Italia: AIFA ha approvato quello di AstraZeneca per persone dai 18 ai 55 anni di età AIFA autorizza il vaccino AstraZeneca per la prevenzione della malattia Covid-19 nei soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. “L’arrivo di un terzo vaccino rappresenta un importante contributo alla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Terzoanti-19 disponibile in Italia:ha approvato quello diper persone dai 18 ai 55 anni di etàilper la prevenzione della malattia-19 nei soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. “L’arrivo di un terzorappresenta un importante contributo alla… L'articolo Corriere Nazionale.

