Covid-19, scuole chiuse (fino al 14 febbraio) in tre istituti comprensivi a Pescara (Di domenica 31 gennaio 2021) scuole chiuse, nel periodo 1-14 febbraio, negli istituti comprensivi 3,5 e 6 di Pescara. Lo ha deciso il sindaco, Carlo Masci, che ha accolto le richieste inoltrate da rispettivi tre dirigenti scolastici in tema di prevenzione anti-Covid 19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021), nel periodo 1-14, negli3,5 e 6 di. Lo ha deciso il sindaco, Carlo Masci, che ha accolto le richieste inoltrate da rispettivi tre dirigenti scolastici in tema di prevenzione anti-19. L'articolo .

SkyTG24 : Covid Termoli, scuole chiuse fino al 10 febbraio. Il sindaco: '5 focolai in pochi giorni' - SkyTG24 : Covid Campania, nuovi contagi: scuole chiuse in 2 comuni in provincia di Salerno. DIRETTA - orizzontescuola : Covid-19, scuole chiuse (fino al 14 febbraio) in tre istituti comprensivi a Pescara - dvaldi1 : Il protocollo di #ASL #Bologna non prevede il tracciamento dei contagi nella scuola. Né il tampone per chi è stato… - GiornaleLORA : Palermo Covid. Resta valida ordinanza anti stazionamento in centro e in prossimità di scuole -